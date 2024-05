Mary J. Blige envisage sa retraite

C'est une nouvelle qui devrait beaucoup attrister ses fans.

La fin de carrière de Mary J.Blige s'annonce proche. Alors qu'elle travaille actuellement sur son prochain album, la chanteuse de 53 ans a annoncé que ce sera probablement le dernier. C'est lors d'une interview accordé au magazine People qu'elle revient sur ce projet musical, son dernier disque remontant à février 2022.

« J'ai de la nouvelle musique à venir. En fait, je suis en studio en ce moment, en train d'enregistrer plus de musique et je m'amuse. Je m'amuse quoi qu'il arrive. C'est pour un nouvel album, et c'est probablement mon dernier album studio. (...) Je fais ça depuis un moment. J'adore, j'apprécie, mais ce sera peut-être le dernier album studio. Ça pourrait l'être. ».

Une envie de prendre sa retraite qu'elle confirme au micro de Variety, avec une date d'ores et déjà envisagée :

« Je veux dire, écoutez, j'ai fait 16 albums. Une carrière de trente ans. Je suis au top, alors quelle meilleure façon de dire au revoir ? Je pense que je vais certainement faire un peu plus de comédie, et je vais certainement prendre ma retraite musicale dans cinq ou six ans. ».

Une carrière incroyable

Et quelle carrière ! Aujourd'hui considérée comme la reine de la Soul et du R&B, la chanteuse peut partir sereine. Elle a presque tout accompli. Celle qui enchaîne hit après hit depuis le début des années 1990 a également réussi sa carrière au cinéma. Elle apparaît notamment dans le biopic "Respect" d'Aretha Franklin en 2021 ou dans la série télévisée américaine "The Umbrella Academy" en 2019. Un succès sur tous les plans récompensé par 9 Grammy Awards, 12 Billboard Music Awards, 1 Emmy Award, et 2 nominations aux Oscars. La légende du rap américain sera d'ailleurs prochainement intronisé au Rock & Roll Hall of Fame. Rien que ça.