En collaboration avec Vado !

À peine 3 semaines après avoir lancé 2024 avec la sortie du clip de "Gone Forever" assisté par DJ Khaled et Remy Ma , MJB a de nouveau fait équipe avec sa co-star de « Believe » Vado pour la nouvelle chanson "Beautiful Life Allstars". La vidéo met en avant le quartier de Brooklyn d’où la rappeuse est originaire considéré comme étant le deuxième arrondissement le plus célèbre de la ville après Manhattan.