Kanye West : "Vultures", son projet avec Ty Dolla $ign, retardé une nouvelle fois

C'est en passe de devenir un running gag comme lors de la sortie de "Donda". Quand va donc sortir le projet commun entre Kanye West et Ty Dolla $ign ? "Vultures" a été annoncé avant Noël 2023 puis en fin d'année puis courant janvier 2024 et voilà qu'il est aujourd'hui reporté au moins jusqu'en février sans que l'on ne sache vraiment quelles sont les raisons qui ont poussé à cette décision.

Kanye West et Ty Dolla $ign ont une fois de plus retardé leur album commun quelques jours seulement avant sa date de sortie prévue. Mardi 16 janvier, la page iTunes officielle de "Vultures" indiquait que le projet était désormais attendu le 9 février alors que la date précédente était celle du 19 janvier. Ce qui fait que ce projet a, pour le moment, été décalé déjà quatre fois.

Plus tôt ce mois-ci, Malik Yusef, collaborateur de longue date de Ye, a publié une photo sur Instagram de Ty en studio, avec un légende expliquant que le chanteur était en train de réenregistrer toutes ses parties. Lorsqu'un fan a demandé en commentaires desquelles il parlait, Yusef a répondu : "Toutes". Il a ensuite ajouté qu'il était à la fois en train de refaire des couplets et d'enregistrer à nouveau ceux qui existaient déjà.

Et pourtant, malgré les nombreux retards, Kanye et Ty ont déjà présenté de nombreux éléments du projet. Ainsi, récemment, ils ont partagé une nouvelle chanson intitulée "Unlock" sur les ondes de la radio Power 92 de Chicago. Avant cela, ils ont organisé deux soirées d'écoute, au cours desquelles ils ont joué des featurings inédits avec Nicki Minaj, Lil Wayne, Freddie Gibbs, Lil Baby, Kid Cudi, la fille de Kanye, North West, et bien d'autres encore.

On pensait donc que l'album était terminé, il semble qu'il n'en est rien...