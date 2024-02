Kanye West : les chiffres fous

Alors que l'album n'est même pas encore sorti !

Kanye West est, depuis quelques années désormais, plus connu pour ses frasques, et son marketing racoleur, que pour la qualité de ses créations, qu'il s'agisse de musique ou de sapes. C'est regrettable, car il est bel et bien un des producteurs et un des rappeurs les plus intéressants quand il le veut bien, mais il préfère désormais "faire le buzz" et attirer l'attention plutôt que de donner à sa discographie plus de consistance. La preuve, son prochain album "Vultures", apparemment en collaboration avec Ty Dolla Sign, qui a déjà été annoncé puis repoussé au moins 3 fois, sans aucune raison, juste pour qu'on parle plus de Yeezus.

Mais ça n'empêche pas ses fans de continuer de le suivre, de manière très fidèle. En témoignent les chiffres fous faits par le rappeur en ce début d'année 2024, alors qu'il n'a encore rien sorti. Pour commencer, les places pour assister à la Listening Party de son album, au United Center de Chicago, se sont vendues en à peine 7 minutes. Ensuite, selon plusieurs sources, le rappeur aurait déjà dépassé le milliard de streams sur Spotify juste pour cette année 2024.

🚨 Kanye West a vendu l’entièreté des places pour la listening party de “VULTURES” en seulement 7 minutes !



La hype est immense ⏳ pic.twitter.com/oGX2FTEH9I — WRLD (@wrld_mag) February 6, 2024

🏆 Kanye West a dépassé aujourd’hui le MILLIARD de streams sur Spotify en 2024 !!



C’est le record le plus rapide qu’il n’a jamais atteint depuis le début de sa carrière.



Et son nouvel album sort ce vendredi ⏳ pic.twitter.com/lZFOjT56ot — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) February 6, 2024

Un record hyper rapide, probablement atteint grâce au succès de ses anciens projets comme "Graduation", désormais 7 fois platine, depuis début janvier.On risque donc d'entendre beaucoup parler de Kanye West ces prochains mois, d'autant que l'artiste a également annoncé une tournée mondiale, pendant laquelle il se rendra à Londres et Madrid, entre autres, ainsi qu'à Dubaï. Pour l'instant, on n'a pas de date pour Paris, mais ça ne saurait tarder !