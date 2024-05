4Batz demande une pause à Drake et Kendrick Lamar pour défendre son album

Le chanteur voulait sortir son EP, mais les yeux sont tournés vers le clash du moment.

Cette semaine encore, le clash entre Drake et Kendrick Lamar (mais aussi tout le reste du rap game) va attirer toute l'attention. Car ce week-end, les deux plus gros rappeurs de l'industrie ont continué à s'échanger des missiles par diss track inteprosés, avec "Not Like Us" d'un côté et "The Heart Pt. 6" de l'autre, peut-être les meilleurs morceaux sortis dans ce clash jusqu'ici. Si on pensait au début qu'il s'agissait avant tout d'un divertissement pour la compétition dans le game, ça n'est désormais plus le cas : le clash prend toute la place, et les petits artistes comme 4Batz en souffrent un peu.

Le chanteur n'est pas encore très connu, mais il a déjà eu la chance de signer sur le label de Drake, OVO Sound, en mars dernier. Une recrue de choix dans un registre que Drake a toujours kiffé, celui du RnB. Mais voilà : comme tout jeune artiste qui veut se faire connaître, 4Batz a un projet à sortir ("u made me a st4r") et il aimerait bien que les médias rap en parlent un peu, voire même, qu'il puisse en faire la promo. Sauf que les yeux du monde entier sont rivés vers le clash au sommet du game. Du coup, le jeune artiste tente tout : il a demandé une pause à Kendrick et Drake dans leur clash, le temps qu'il puisse sortir son EP et lui faire un peu de promo.

Sur les réseaux, 4Batz a interpellé Kendrick Lamar avec humour : "Yo, je viens juste de sortir ma mixtape mon gars, est-ce que je peux avoir juste 24 heures ?". Un message qui intervient alors que K.Dot vient d'envoyer le disstrack le plus violent qui ait été fait contre Drake ces derniers jours avec "Not Like US", dans lequel il accuse Drake d'être un pédophile, entre autres.