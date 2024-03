4Batz : le phénomène du rap américain signe avec le label de Drake

Ça promet !

Drake a du flair. Le rappeur du moment, 4Batz, aurait déjà fait un EP commun avec Champagne Papi, sur le label de ce dernier, OVO Sound. 4Batz avait justement récemment publié un remix officiel de "act ii : date @ 8", avec le rappeur de Toronto.

🚨 4BATZ, le rappeur du moment vient de signer sur le label OVO Sound de.. DRAKE !



La capacité de Drake à sauter sur les nouveaux artistes 💀

Selon Billboard, il s'agit d'une licence à court terme. Il a été confirmé par deux responsables et fait suite à une guerre d'enchères pour 4Batz, le rappeur en vogue. Le titre "act ii : date @ 8" a non seulement accumulé 85 millions de streams pour le rappeur en pleine ascension, mais il s'est également hissé sur le Billboard Hot 100, jusqu'à la 59e place. Une sacrée performance pour la stature du rappeur.

L'avocat de 4Batz n'a pas trop commenté la nouvelle de l'arrivée de son client chez OVO, mais il a mentionné qu'il avait "pris la décision calculée de collaborer de manière créative avec l'un des artistes les plus emblématiques de tous les temps". En ajoutant : "L'énergie positive et le soutien général de l'équipe Drake/OVO ont été un facteur déterminant dans la sortie de cette chanson. Nous leur sommes reconnaissants de leur implication et nous sommes impatients de voir ce que l'avenir nous réserve à la suite de ce mouvement créatif et commercial épique." On verra donc ce que cette collaboration donnera à l’avenir !