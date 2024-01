Kaaris fait des compliments à Koba LaD

"Il a des hits t'as peur ! "

Il y a un mois maintenant, Kaaris dévoilait son septième album solo. Trois ans après « 2.7.0 », le rappeur de Sevran régale son public avec "Day One". Dix-sept titres où l’on retrouve SCH, Hamza, Kerchak ou encore Koba LaD sur le titre "Pangara". En interview, Kaaris ne se gêne pas pour couvrir le rappeur du Bâtiment 7 de compliments.

"Grosse resta de ouf, il a des hits, tu as peur !", avoue Kaaris durant son interview avec Mehdi Maïzi pour Apple Music. "Koba, c’est moins de rimes, c’est plus de flow. Il a beaucoup de flow. C’est une resta et quand il arrive au studio, il rentre dans la cabine direct, avoue l’interprète de "Chargé". Il attend pas, il n’est pas là en train de tourner en rond pendant 8 heures, non c’est un bosseur". Il conclut : "C’est moins la punchline, c’est plus la phrase qui marque, que tout le monde va se retrouver dedans."

Il s’agit-là d’une belle déclaration à celui avec qui il partage deux morceaux. Avant "Pangara", qui comptabilise aujourd’hui plus de 820 000 écoutes sur Spotify, les deux artistes se sont réunis sur "Un Autre", qui lui compte plus de 3,3 millions de vues Youtube. Dans la même interview, Kaaris évoquait aussi SCH : "Je suis très très fier de ce qu’il est devenu". Et mentionne également Hamza : "C’est très chaud et trop efficace. C’est incroyable. Il a des mélodies de bâtard, avoue Kaaris. C’est un mec bon délire. C’est le fréro", avoue-t-il.