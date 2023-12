Kaaris se confie sur Hamza et SCH

Le rappeur de Sevran ne tarit pas d'éloges sur le Belge et le Marseillais.

Ça y est, le nouvel album de Kaaris est enfin disponible. Sorti ce vendredi 15 décembre, "Day One" est son septième disque en solo, trois ans après "2.7.0" et un an après son projet en commun avec Kalash Criminel, "SVR". Le rappeur de Sevran propose à son public 17 nouveaux morceaux et un très beau casting d'invités : Koba LaD, Kerchak, Hamza et SCH. Avec des deux derniers, Kaaris n'en est pas à son coup d'essai et au micro de Mehdi Maïzi, il donne son avis sur les deux stars du rap français.

"Hamza, c’est très chaud et trop efficace. C’est incroyable. Il a des mélodies de bâtard, avoue Kaaris. C’est un mec bon délire. C’est le fréro. Quand on est ensemble au studio, on rigole jusqu’à ce que je parte. Il a un sacré humour. Ce mec est trop marrant". Avant leur collaboration sur "Panama", les deux artistes ont précédemment travaillé ensemble sur "Hara-Kiri" en 2021. Un titre où ils unissaient leur talent sur une drill bien sale, à l'opposé de ce que propose leur nouveau featuring. "Je voulais faire autre chose que de la Drill avec lui, raconte-t-il. On a fait un son ensoleillé et dansant. Il m’a donné ce que je voulais. On dirait presque un morceau complet d’Hamza, comme il a fait le refrain".

"Je suis très très fier de ce qu’il est devenu"

En 2015 déjà, Kaaris invitait SCH sur "Où sont les €" sur le projet "Double Fuck". "SCH c’est le poto. Ça fait longtemps qu’on se connaît, en plus c’est un gros gros artiste. Je suis très très fier depuis 'Double Fuck', sa carrière elle a pris… Lui c’était le début. Moi j’avais déjà fait 'Or Noir' tout ça. Je suis très très fier de ce qu’il est devenu. Je suis parti à son Vélodrome, c’était magnifique. La scénographie était incroyable, laisse tomber frère. C’était carré, en plus il a un flow. C’était lourd. C’est mon gars, on fait des bons morceaux, on se comprend bien". Les deux artistes réitère en 2019 avec "Cigarette" sur "Or Noir Part. 3" et de nouveau en 2023. Kaaris conclut : "Très très lourd le morceau qu’on a fait sur l’album, 'Automatic', énervé de fou. »