Kaaris se confie avec émotion sur la perte de sa mère

Une facette touchante du rappeur.

Kaaris continue sa promotion dans le cadre de son nouvel album "Day One", prévu pour le 15 décembre prochain. Ce mercredi 06 décembre, on a pu voir un Kaaris touchant dans la dernière interview de OuiHustle. L’artiste de Sevran s’est confié sur le décès de sa maman. On découvre alors une autre facette du rappeur du 93, très ému.

Kaaris a clairement exprimé son souhait de ne pas voir ce deuil arriver à quiconque, tout en reconnaissant que cette épreuve touche tout le monde. Il a également évoqué la difficulté de faire face à la réalité de cette perte, surtout lorsque celle-ci est encore récente.

« Je ne le souhaite à personne même si ça arrive à tout le monde. C’est un truc de ouf. C’est la seule chose sur laquelle tu ne peux pas … Et puis moi, c’était il n’y a pas longtemps tu vois. » déclare-t-il. « Dès fois, je suis déconnecté même sur certains trucs. C’était une vraie go, elle était fière tu vois, elle avait de la distance et tout. Sur certains faits divers, elle a beaucoup souffert, comme par exemple le dernier procès qu'elle n'a pas vu mais elle savait. »

En plus de parler de sa mère, il a également fait référence à des événements impliquant son ancienne compagne, qui l'avait accusé de violences conjugales. Le jugement de cette affaire a eu lieu il y a trois semaines et s'est soldé par une relaxe en faveur du rappeur.

Les fans de la Trap s’impatientent avant la sortie de "Day-One", le nouvel album de Kaaris annoncé il y a quelques semaines. L’album comprendra des featurings avec Kerchak, Hamza, SCH et Koba LaD.