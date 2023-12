Kaaris et le cinéma : "Ce n’est pas facile"

Le rappeur évoque les difficultés de ce métier au micro de Rapunchline.

En 2023, Kaaris s’est essayé à autre chose que le rap. Après sa participation à "Braqueurs" en 2015, le rappeur français était à l’affiche du film "Le Roi des Ombres" sur Netflix en mars, en tant qu’acteur et scénariste. Si le succès était au rendez-vous, l’artiste de Sevran évoque un métier difficile au micro de Marouane pour Rapunchline.

À l’occasion de la sortie de son septième album "Day One" ce vendredi 15 décembre, Kaaris s’est livré au média français. Il mentionne notamment Kerchak, Hamza et Koba LaD, qu’on retrouve en featuring sur le projet, ainsi que ses enfant. L’interprète de "Zoo" prend aussi le temps de donner son avis sur le monde du cinéma. "J’aime bien ce métier mais c’est pas facile. C’est moins facile, avoue-t-il. Parce que le rap, je prends mon téléphone si je veux me faire un freestyle, je le fais. Mais après le cinéma, pour qu’un réalisateur t’appelle c’est plus compliqué 'Le Roi des Ombres', c’était mon idée originale et j’étais aussi dans l’écriture. Je suis parti au culot voir les gens de Netflix et je leur ai dit j’ai une idée. On l’a mis en place, on l’a fait".

Kaaris poursuit sur le travail à faire pour devenir acteur : "Pour moi, il y a des gens qui ont le truc inné en eux. De toute façon, il faut que ce soit un peu inné en toi, parce que même si tu t’entraînes comme un ouf, tu es nul tu es nul. Mais il y a aussi beaucoup beaucoup de travail. Moi j’ai parlé avec des gens qui sont dans le cinéma depuis longtemps, ils m’ont dit que des De Niro ils prennent toujours des cours. Donc pourquoi moi je ne vais pas prendre des cours". Le rappeur avoue qu’un coach travaille avec lui et lui donne des techniques. Comme les plus grands.