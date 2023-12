50 Cent trolle encore Diddy

Cette fois, il fait appel à l'intelligence artificielle.

Depuis les dernières sombres révélations sur Diddy, 50 Cent est inarrêtable. Pour torturer son meilleur ennemi, Fif a recours à sa meilleure arme : les réseaux sociaux. Et après avoir repartagé un freestyle de Ma$e bien à charge contre Puff, 50 Cent poste cette fois sur sa page Instagram une fausse photo avec Tupac. Réalisée avec l'aide de l'intelligence artificielle, cette photo nous montre les deux rappeurs assis côte à côte en studio, habillés de la même veste et la même paire de Timberland, en train de se prendre en selfie. Une attaque assez maline quand on connait la rivalité que Pac avait avec Diddy et tout son entourage. Mais surtout, ça pique encore plus sachant les soupçons qui pèsent aujourd'hui sur le boss de Bad Boy Records...

"Le karma est un co***rd."

De son côté, Diddy continue d'ignorer les multiples piques et attaques de son rival. Jusqu'à très récemment, il ne s'était même pas du tout encore exprimé publiquement. Il faut dire que vu la situation, il a plutôt intérêt à ne pas prendre le risque de s'enfoncer encore plus. D'après le magazine Rolling Stone, 18 marques avec qui Puff était jusque là partenaire sur son site de vente en ligne Empower Global l'ont désormais lâché. A noter également que Revolt, la chaîne de télé dont il est le fondateur, a préféré prendre ses distances avec lui. Et là encore, 50 Cent est là pour s'en réjouir !