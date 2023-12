50 Cent se moque des faibles ventes de Rick Ross et Meek Mill

Et l'un des intéressés a vite répondu.

Après Diddy, c'est cette fois à Rick Ross et Meek Mill que 50 Cent s'attaque. Sur les réseaux sociaux, le rappeur new-yorkais s'est copieusement moqué des ventes de l'album commun des deux MCs de Maybach Music, "Too Good to Be True". En effet, le projet a cumulé un total de 31.009 ventes en première semaine. Un score qui en France serait plutôt bon, mais qui aux Etats-Unis est au contraire assez mauvais. Cette moquerie de Fifty est à retrouver dans l'une de ses dernières vidéos postée sur Instagram dans laquelle il revient sur son concert en Australie. S'il ne nomme pas clairement Rick Ross et Meek Mill, il parait plutôt clair qu'ils sont les cibles principales de cette attaque.

"Si tu vends 31.009 CD, je ne devrais pas parler avec toi."

Rapidement, Rick Ross s'est lui aussi servi des réseaux sociaux pour répondre à cette nouvelle pique de Fif.

"Je viens de recevoir un DM qui disait : "Ross, je pense que 50 Cent vient de faire un commentaire à ton sujet." [...] Je suis riche. Je reçois toujours de l'argent. Ce mec se moque de mes ventes de la première semaine. Ce mec gagnait un million et moi 150, 180. [...] Ne le laissez pas vous tromper."

De son côté, Meek Mill n'a pas encore réagi. Il faut dire qu'il était déjà récemment bien occupé avec son clash contre Trippie Redd.