Meek Mill et Rick Ross dangereux dans "Lyrical Eazy"

Ça a l'air tellement facile pour eux.

La belle histoire d'amitié entre Rick Ross et Meek Mill dure depuis longtemps, et ça n'est apparemment pas prêt de changer. D'ailleurs, les deux potes ont même prévu de sortir un album commun, "Too Good to be true", le 10 novembre prochain. Pour faire patienter jusque là, ils viennent de dévoiler un nouvel extrait inédit du proje,t avec son clip. le morceau s'appelle "Lyrical Eazy", et il s'agit d'une vraie leçon de rap de la part des deux anciens, avec une vidéo bien street où on les voit rapper devant des stores fermés. Si tout l'album est aussi costaud, ça va faire mal.