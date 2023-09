Drake clashe-t-il A$AP Rocky dans un titre avec Lil Yachty ?

Pour son prochain album "For All the Dogs".

C'est l'un des albums les plus attendus de cette année. Depuis des mois déjà, Drake n'arrête pas de nous teaser son prochain projet baptisé "For All The Dogs". L'une des dernières infos en date concerne un featuring avec Lil Yachty dont le clip a été tourné il y a quelques jours. Quelques images du tournage ont d'ailleurs fuité sur Snapchat, ce qui nous permet d'avoir un aperçu du morceau. On y entend notamment Drake faire une belle référence à A$AP Rocky.

“I ain’t pretty Flacko, bitch, this shit get really Rocky / Je ne suis pas un beau Flacko, bitch, cette m*rde est vraiment Rocky."

Drake namedrops A$AP Rocky in new song snippet with Lil Yachty https://t.co/52WCdDsvQr pic.twitter.com/ATbAcGY1jy — HipHopDX (@HipHopDX) September 4, 2023

Si on ne peut pas dire que c'est un clash, ça ne ressemble pas non plus à un clin d'oeil amical. D'autant plus que Rocky se serait lui-aussi attaqué à Dreezy dans l'un de ses derniers morceaux. Même si son nom n'est pas explicitement cité, les internautes sont très rapidement arrivés à la conclusion que le rappeur new-yorkais visait bel et bien Drake, qui n'a jamais caché son amour pour Rihanna, l'actuelle chérie d'A$AP Rocky.

“First you stole my flow, so I stole your bitch/ Then you stole my style, I need at least like 10 percent/ All due disrespect, I hope you take offense // D'abord tu as volé mon flow donc j'ai volé ta meuf / Après tu as volé mon style, j'ai besoin de récupérer au moins 10% / Avec tout mon irrespect, j'espère que tu prends ça mal."

Alors assistons-nous à la naissance d'un clash entre Drake et A$AP Rocky ? Affaire à suivre...