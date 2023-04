6ix9ine profite du buzz autour de son agression pour lancer un nouveau clip

Quasi 7 millions de vues en 48h.

S'il y a quelque chose que 6ix9ine maîtrise parfaitement, c'est l'art de surfer sur ses bad buzz. Le rappeur new-yorkais nous le prouve encore une fois en sortant un tout nouveau clip, moins de deux semaines après l'agression dont il a été victime. Baptisé "Bori", ce morceau en connexion avec le chanteur cubain Lenier nous montre un Tekashi visiblement remis de sa mésaventure.

Dès les premières secondes du clip, il nous dévoile même ses blessures au visage et principalement à son oeil gauche encore rougi. On peut ensuite le voir se balader en pleine nature à Cuba, là où il a justement tourné le clip il y a quelques jours. Bref, même s'il porte toujours physiquement les marques de son agression, 6ix9ine a malgré tout l'air très en forme. Les paroles du morceau laissent d'ailleurs supposer une petite remise en question de sa part.

"Maintenant j’ai des gens qui me détestent. Maintenant j’ai des gens qui m’aiment. Ils disent que les hommes comme moi, on ne les oublie pas et ne meurent pas."

Pour rappel, 6ix9ine s'est fait agresser et dépouiller par trois individus dans une salle de sport. Repérés grâce aux caméras de surveillance du lieu, les trois hommes ont été interpellé et placé en garde à vue en fin de semaine dernière. Pour le moment, aucune info n'a été donnée sur les suites de l'enquête. On sait juste que l'un des principaux suspects serait un membre du gang des Latin King, alliés aux Bloods, que 6ix9ine avait trahi pour réduire sa peine. De son côté, le rappeur a enfin réagi à toute cette agression dans un post sur Instagram.