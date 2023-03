6ix9ine réapparaît pour la première fois depuis son agression

Tranquille à Cuba.

Une semaine après son agression dans une salle de sport à Los Angeles, tout a l'air de bien aller pour 6ix9ine. Aux dernières nouvelles, le rappeur de New-York serait bel et bien sorti de l'hôpital et se ressourcerait tranquillement à Cuba, dans la jolie ville de Pinar del Río. Dans une vidéo repartagée par DJ Akademiks, on peut ainsi voir Tekashi se balader au milieu de la nature, chapeau sur la tête et grand sourire aux lèvres.

Des images qui font plaisir à voir, mais que beaucoup internautes prennent un malin à plaisir à critiquer. Certains se moquent en effet de 6ix9ine, l'accusant d'avoir carrément fui le pays suite à son passage à tabac.

Ce sont en tout cas les premières nouvelles de Tekashi depuis l'incident de la semaine dernière. Attaqué par trois hommes alors qu'il était à la salle de sport, le rappeur aurait souffert de multiples blessures au visage et aux côtes. Selon son avocat, 6ix9ine aurait d'abord essayé de repousser ses agresseurs avant de finalement s'enfuir. Il n'avait pas de garde du corps au moment des faits.

Filmée, la scène de l'agression était rapidement devenue virale. De nombreuses personnalités telles que Chief Keef, Jermaine Dupri, Boosie Badazz ou encore Wack 100 ont partagé leurs réactions. Même l'ancienne petite-amie de Tekashi révélait le week-end dernier l'embarras de leur petite fille. En espérant donc que 6ix9ine profite de cette escapade à Cuba pour se ressourcer et peut-être prendre un peu de recul sur ses actions passées.