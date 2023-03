6ix9ine : son garde du corps à l'origine de son agression ?

Plus de 48h après les faits, l'agression de 6ix9ine continue de casser Internet. Si l'on ne sait toujours pas qui étaient les trois assaillants, certaines rumeurs affirment que le garde du corps de Tekashi, Bam-Bam, en faisait partie. Une rumeur que l'intéressé a rapidement démenti sur Instagram, dans un long post qu'il a depuis supprimé. A la fin de celui-ci, il défie même les trois agresseurs de 6ix9ine de se battre contre lui pour 10.000$.

"Tout d'abord, merci pour la promo gratuite. J'en ai besoin. Deuxièmement, la ville entière sait comment je bouge, et si l'un de mes gars met la main sur quelqu'un, il ne bougera plus. La dernière personne à m'avoir manqué de respect a fini endormi dans sa propre pisse. [...] Donc aux gars dans cette vidéo et celui qui filme... 4 vs 1, vous contre moi... vous gagnez je vous paie 10.000$, et si vous perdez vous mourrez."