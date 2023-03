6ix9ine agressé et dépouillé dans une salle de sport de Los Angeles

Il a même été hospitalisé.

On ne pensait pas que 6ix9ine pouvait être encore plus détesté qu'il ne l'est déjà. Mais il faut croire que le rappeur a une incroyable capacité à faire parler de lui pour des mauvaises raisons et s'attirer les foudres du public. Quelques jours après avoir été la victime de jets de cannettes à un match de baseball, Tekashi s'est cette fois fait agressé et dépouillé dans une salle de sport à Los Angeles.

Malheureusement pour lui, une bonne partie de cette agression a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux par TMZ. On y voit clairement le rappeur se faire frapper par plusieurs hommes, le laissant ensanglanté, en chaussettes et visiblement très remonté. Les agresseurs auraient profité de l'absence de sécurité pour s'en prendre à Tekashi, qui était seul au moment des faits.

Tekashi 6ix9ine left bruised and bloodied after ambush attack inside gym sauna. https://t.co/kTrbDOV9lO — TMZ (@TMZ) March 22, 2023

Video of 6ix9ine getting jumped at LA Fitness pic.twitter.com/b1uZyKanGN — No Jumper (@nojumper) March 22, 2023

Peu après cette agression, 6ix9ine a été directement transporté à l'hôpital. Toujours selon TMZ, le rappeur souffrirait de plusieurs blessures à la mâchoire, au dos et aux côtes. On ne sait pas pour l'instant si cette nouvelle attaque envers Tekashi est le résultat de ses multiples frasques judiciaires, ou si c'est simplement l'illustration d'une haine ambiante envers lui, qui ne semble pas prête de disparaître de sitôt...