6ix9ine pris dans une bagarre avec le frère d'Anuel AA

6ix9ine fait son retour dans l'actualité. Evidemment, ce n'est pas pour de bonnes raisons, un peu comme d'habitude a-t-on envie de dire. Tekashi s'est battu avec le frère de la superstar Anuel AA même si on n'a pas peu de détails sur les circonstances de cette bagarre. Mais, il existe une preuve irréfutable, une vidéo postée par Akademiks qui montre la situation houleuse entre les deux hommes. C'est d'autant plus surprenant qu'Anuel AA avait été un des rares artistes à ne pas tourner le dos à 6ix9ine après qu'il ait accepté de collaborer avec les autorités américaines.

Le chanteur portoricain avait même exprimé son soutien à 6ix9ine en 2019, déclarant à Complex News :

"J'ai de l'amour pour lui. Il vient de faire un choix donc il faut juste rester de son côté et je reste du sien."

Pour Tekashi, il s'agit d'un bad buzz de plus alors qu'en janvier dernier, il a été expulsé d'un restaurant de Miami en Floride, après avoir prétendument commencé à distribuer des bouteilles d'alcool gratuites à tous les clients... Selon Page Six, l'interprète de "Trollz" a sauté derrière le bar du café El Tiesto le 22 janvier dernier et a attrapé des bouteilles de tequila avant de verser de l'alcool dans la bouche de tout le monde. Ses amis auraient également dansé sur le bar malgré qu'on leur ait demandé de descendre. Alors que 6ix9ine et son entourage étaient escortés, Page Six l'a aperçu en train de serrer le propriétaire dans ses bras, une source disant au média qu'ils étaient des amis proches et que 6ix9ine fréquentait souvent l'établissement...