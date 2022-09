6ix9ine frappe un DJ qui ne veut pas le jouer

La scène s'est déroulée à Dubaï.

On entend de moins en moins parler de 6ix9ine, l'ex-troll numéro 1 du rap game, et ça n'est peut-être pas plus mal. Des nouveaux morceaux qui sont loin d'être des cartons, des rumeurs de dépression, et surtout un désintérêt qui se généralise pour le rappeur aux cheveux colorés. La faute aussi, peut-être, à une étiquette de balance qui lui colle à la peau et dont il aura bien du mal à se débarrasser, si toutefois il le voulait. Un statut qui fait qu'il est régulièrement boycotté par plusieurs acteurs du game.

Cette fois, c'est un DJ qui a décidé de boycotter le troll multicolore. Lors d'une soirée qui se déroulait dans une boîte de nuit à Dubaï, 6ix9ine aurait demandé au DJ de la boîte de passer un de ses morceaux. Ce dernier a refusé et quelques minutes plus tard, le rappeur est revenu pour en découdre physiquement. Sur des vidéos qui ont fuité sur le net, on semble le voir en train de se battre avec la sécurité et avec le DJ, avant d'être finalement maîtrisé et escorté hors de la salle.

Une réaction violente due aux paroles dites par le DJ à la foule : "On n'aime pas les balances. Y a pas moyens que je joue les morceaux d'une balance". Il a également ajouté que "d'où je viens et dans la façon dont j'ai été élevé, je ne fais pas cette merde. J'ai perdu trop de gens à cause de gens comme ça". En tout cas, les images font le tour des réseaux et 6ix9ine continue de ternir son image. On se demande quand sa descente aux enfers va s'arrêter ! De son côté l'artiste a réagi et parle de fake news...