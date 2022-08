6ix9ine : en dépression, frappé par sa copine... rien ne va plus !

Nouveau bad buzz pour Tekashi.

6ix9ine n'a pas l'air très en forme en ce moment. Dimanche soir, il s'est confié sur son état de santé dans un live Instagram. Dans la foulée, TMZ a dévoilé que sa copine avait été arrêtée après l'avoir frappé en boite de nuit.

Rien ne va plus pour 6ix9ine. Dans un live Instagram dimanche soir, le rappeur s'est exprimé sur son état de santé, et ça ne va pas bien du tout. Lunettes de soleil sur le nez, Tekashi apparait fatigué. Il avoue même être bourré, ce qui pourrait expliquer son élan de confession. Sous les yeux de plus de 68 000 personnes, il raconte être mentalement très instable en ce moment, mais qu'il essaie de revenir dans un état correct pour se remettre à la musique.

"Les gars, je sais que vous attendez de la musique. Juste en ce moment, j'essaie d'aller mieux mentalement. [...] Je suis bourré là. Mais je vais bien ok ? J'essaie juste d'aller mieux, parce que je suis dans une période assez noire depuis un moment. Mais je vous aime, je suis toujours là pour vous les gars."

Des nouvelles assez inquiétantes pour 6ix9ine, qui était à Miami au moment de ce live. Et ce n'est pas tout, hier, TMZ a dévoilé que la copine du rappeur, Rachel Wattley (aussi connue sous le nom de Jade) avait été arrêtée pour violences domestiques sur son chéri. La scène se serait passée en boite de nuit ce week-end, alors que le couple célébrait l'anniversaire de la soeur de Rachel.

Selon le rapport de police, deux officiers auraient vu le couple quitter la boite de nuit en pleine dispute. Après leur avoir demandé ce qu'il se passait, Tekashi leur aurait avoué que Rachel l'avait frappé. Après examen du rappeur et interrogation de plusieurs témoins sur place, les policiers ont embarqué Rachel. Malgré tout, 6ix9ine a tenu à payer sa caution pour la libérer. Espérons que toutes ces galères s'arrangent bientôt pour lui...