Lil Tjay : 6ix9ine lui manque de respect

Toujours aussi courageuse la pookie...

Si Tekashi 6ix9ine a pu provoquer la sympathie voire même la compassion, lorsque le monde a appris qu'il se faisait racketter par les membres de son propre crew lors de ses débuts dans le rap, ne vous méprenez pas. L'individu est réellement méprisable et il met un point d'honneur à se comporter à chaque apparition comme le déchet humain peu recommandable qu'il se plaît à incarner. Prêt à poucave pour s'en sortir, à vendre des proches pour créer un buzz, il ne recule devant rien pour un peu d'attention, même quand il s'agit de de se moquer de gens dans le coma.

Comme Lil TJjay, qui est en ce moment allongé sans connaissance dans un hôpital New-yorkais après la fusillade dont il a été victime il y a quelques jours. Ces quelques jours auront suffit pour inquiéter le rap game, puisque Lil Tjay était annoncé dans un état stable mais que rien ne semble s'améliorer. Sous un post Instagram de DJ Akademiks sur le sujet, 6ix9ine a posté une suite d'émoji qui rigolent et qui pleurent, avant de se faire démonter par la Toile entière.

6ix9ine weird asf for this. Pray for Lil Tjay🙏 pic.twitter.com/Hd9ckxEASC — Corn ⚕ (@luhbIix) June 22, 2022

Aux USA on n'apprécie pas beaucoup ce manque de respect, même si ça n'est pas le premier de la part de 6ix9ine. Il faut dire que Lil Tjay fait partie des personnalités appréciées du game. Il faut dire aussi que Tekashi aura bientôt un album à vendre et que tous les moyens sont bons (sauf la musique, mais en même temps, ça n'est pas son point fort...) pour essayer de faire parler de lui. On espère que le public américain va arrêter de se passionner pour ce clown triste, boycotter son album et laisser ce pauvre troll dans l'ombre, d'où il n'aurait jamais dû sortir.