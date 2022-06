6ix9ine clashé par Jul

Clairement pas la même mentalité

Jul a encore tout cassé en 2022 avec la sortie de son nouvel album "Extraterrestre", le 3 juin dernier. Le projet est déjà quasiment disque d'or avec 47 000 ventes en première semaine, avec plus de la moitié en physique, preuve que le public valide toujours autant le J. Il a également fait beaucoup de buzz avec la sortie des 20 clips de l’album sur sa chaîne Youtube, avant de les retirer, pour les ressortir au compte-goutte plus tard. Il a aussi rempli un Vélodrome, mais il s'est également exporté aux States.

En effet, 6ix9ine a fait un peu plus tôt dans l'année un remix de "Bande Organisée", et ce remix a eu pas mal de visibilité. Mais, dans le morceau "Ténébreux", dont le clip vient de sortir, Jul a tenu à prendre la parole sur cette histoire de remix : "c'est pas parce que j'ai kiffé voir mon son aux States que j'ai validé ce qu'a fait 6ix9ine". S'il est évidemment content de voir sa musique s'exporter, il aurait sûrement préféré voir cette instru tomber dans les mains d'un autre artiste.

Même plusieurs années après les faits, le rap game ne semble pas prêt d'oublier ce qu'a fait 6ix9ine, qui est un des seuls rappeurs connus à avoir collaboré avec la justice en "balançant" d'ex-collègues de gang à la police pour réduire sa peine. Depuis, il n'y a plus beaucoup de rappeurs qui se risquent à faire des featurings avec lui, et son prochain album, "King Of New-York", ne devrait pas compter beaucoup de gros noms du game, car on ne rigole pas avec ce genre de choses là-haut.