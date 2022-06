6ix9ine répond à Fat Joe

Le clash est très vif.

Alors que Fat Joe l'a copieusement insulté dans une interview, personne n'a cru un instant que 6ix9ine ne resterait sans rien dire. De fait, il n'a fallu que quelques heures au rappeur coloré pour envoyer sa réponse à Joey Crack et faire finalement ce qu'il fait de mieux, du bruit sur Internet. Il a donc répondu au leader du Terror Squad via le média TMZ.

"Fat Joe est jaloux de 6ix9ine. 6ix9ine a fait plus dans sa jeune carrière que Fat Joe ne l'a jamais fait dans sa longue carrière. Fat Joe a dit que j'étais misérable et que je voulais mourir ? Fat Joe est misérable et veut mourir parce que Fat Joe n'a pas la moitié de ce que 6ix9ine a en argent et en voitures. Fat Joe a dit que je n'étais pas un gangster ? Que tout était fait pour la promotion ? C'est totalement faux. Quelle preuve a-t-il de ce qu'il avance ? A quel moment je lui aurais dit ça ? Il n'a aucune preuve ! C'est un menteur !"

Fat Joe a parlé de 6ix9ine alors qu'il discutait des problèmes judiciaires impliquant Young Thug et Gunna et le label YSL, tombé sous le coup de la loi RICO car c'était aussi ce qui était arrivé à 6ix9ine qui avait finalement préféré balancer pour sauver sa peau et éviter de passer sa vie ne prison. Joey Crack n'avait pas mâché ses mots :

"Je vais juste être honnête avec toi - ce mec est un tocard. C'est un connard, un suceur, une s*lope. Les conneries qu'il fait, ça me fait dire qu'il cherche à mourir - et je ne lui souhaite pas - mais je suis convaincu qu'il se sent comme un m*rde. Il ne peut certainement pas se regarder dans un miroir."

6ix9ine, déjà en guerre avec une bonne partie du rap game aux Etats-Unis, s'est fait un copain de plus...