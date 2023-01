6ix9ine pose avec un million de dollars et donne sa localisation...

Le rappeur joue avec le feu.

On pensait qu'il aurait du monde sur les côtes après avoir balancé une bande partie de son gang des Nine Trey Bloods. Mais finalement, à part quelques clashs et prises de têtes avec des rappeurs, 6ix9ine mène une existence assez tranquille. S'il a vraiment du mal à faire redécoller sa carrière musicale, sa carrière de troll, elle, se porte bien, merci pour elle. Dernier exemple en date, il a posté une image de lui dans un jet privé portant dans ses bras un million de dollars en billets et a donné l'heure et le lieu de son arrivée, comme pour provocation d'éventuels agresseurs et sans doute, aussi, pour montrer qu'il avait peur de rien.

"En route pour New York. J'ai un million de dollars sur moi et je suis tout seul. Voici ce que la dame du jet m'a envoyé, je l'ai copié-collé : "Arrivée : 18h45. Aéroport : vol signature. 1 Airport Rd, Morristown, NJ 07960". Eh bien, je suis avec le gamin qui a enregistré cette vidéo, mais il mesure 1,60m et fait 65 kilos, je le jure."