Gunna a été libéré !

Après plus de six mois d'emprisonnement.

Bonne nouvelle pour Gunna ! Après plusieurs faux espoirs, le rappeur d'Atlanta vient d'être libéré de prison, après avoir signé un accord avec la justice. Concrètement, il a reconnu être coupable de plusieurs chefs d'accusation, notamment de racket. Un deal qui lui permet d'obtenir cinq ans de condamnation, dont une année déjà purgée en prison. Les quatre autres années restantes seront avec sursis, et sous la forme de 500 heures de travaux d'intérêt général. Ce verdict relativement positif est tombé dans la nuit et Gunna a été relâché dans la foulée, sourire aux lèvres et visiblement soulagé.

Une vidéo de l'audience circule d'ailleurs sur les réseaux sociaux, séquence durant laquelle le rappeur affirme que des membres et associés de YSL ont commis des crimes dans le cadre du gang, sans pour autant donner de noms. Suite à ces propos, certains internautes affirment ainsi que Gunna est une balance, étant donné que Young Thug a toujours nié que YSL était un gang. Des accusations à prendre avec des pincettes, et qui seront de toute façon débattues dès l'ouverture du procès YSL le 9 janvier prochain.

Arrêté en mai dernier pour violation de la loi RICO, Gunna était depuis incarcéré à la prison de Fulton, dans la banlieue d'Atlanta. Young Thug reste quant à lui pour l'instant derrière les barreaux en attente du procès. Pour rappel, le Thugger fait face à plus de 60 chefs d'accusation et risque la prison à vie.