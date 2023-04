6ix9ine : nouvelles informations après son agression

Le rappeur a notamment pris la parole.

Le rappeur 6ix9ine a recommencé à faire la une de l'actualité, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Même si cette fois, le rappeur n'y serait presque pour rien : il a en effet été passé à tabac et racketté dans les toilettes d'une salle de sport à Los Angeles, par plusieurs personnes visiblement très remontées contre le rappeur. Coup de pieds alors qu'il était au sol, insultes, tout y est passé. 3 hommes, identifiés comme les agresseurs, auraient été arrêtés grâce aux images de vidéo surveillance.

Depuis, le rappeur est ré-apparu, de manière très surprenante, puisqu'il a décidé de sortir un clip pour son morceau "Bori", en featuring avec Lenier. Une vidéo au début de laquelle on voit que 6ix9ine a gardé pas mal de séquelles de son agression, notamment de belles traces rouges au visage. Il en a également profité pour prendre la parole sur Instagram, en repostant notamment une vdiéo de son agression. En légende on peut lire :

"Pendant 2 ans, je me suis balladé sans sécurité. Je ne vais pas faire ma pub, mais vous voyez bien que je ne me suis jamais caché de personne. Si vous avez un jour croisé mon chemin ou si vous êtes venus chez moi vous pouvez dire au monde : "Danny conduit ses propres voitures et est solo". Vous savez combien de gens comme vous m'ont vu dans la vraie vie, à la station essence, au restau, au supermarché, n'importe où. Ce qui s'est passé ce jour là n'était que de la lâcheté. Je ne suis pas en colère que ça soit arrivé. Dans la rue il n'y a pas de règles donc je ne peux pas dire qu'ils ont mal fait. Évidemment ça n'était pas juste mais encore une fois il n'y a pas de règles dans la rue. Mais imaginez, n'avoir aucun rapport avec une situation et décider d'en faire ton histoire, c'est vraiment bizarre".

On rappel qu'un des principaux suspects de l'agression est apparemment un membre du gang des Latin King, alliés aux Bloods, que 6ix9ine avit trai pour réduire sa peine. Une bien triste histoire du début à la fin...