6ix9ine : ses agresseurs arrêtés

Pendant ce temps là, Tekashi est en tournage à Cuba.

Plus d'une semaine après les faits, les autorités américaines viennent de retrouver et placer en garde à vue les trois personnes responsables de l'agression de 6ix9ine dans une salle de sport. C'est TMZ qui a partagé l'info, précisant que les trois hommes âgés de 43, 23 et 25 ans ont été arrêté à Palm Beach en Floride. Leur indentification par la police a été permise grâce aux images de caméra surveillance de la salle de sport.

De son côté, 6ix9ine a l'air de plutôt bien se remettre de son agression. S'il souffrait de blessures à la mâchoire et aux côtes, il est depuis quelques jours à Cuba. D'après une vidéo relayée par DJ Akademiks, le rappeur new-yorkais y aurait même tourné un clip, sûrement d'un futur morceau ! On peut en tout cas y voir Tekashi rapper en espagnol sur une instru bien plus calme que d'habitude, drapeau cubain sur les épaules.

Si cette vidéo nous permet de prendre de ses nouvelles, 6ix9ine ne s'est toujours pas exprimé sur son agression. On ne sait pas non plus quelles étaient les motivations de ses trois agresseurs, mais leur arrestation devrait nous permettre d'en savoir un peu plus sur les prochains jours. Il n'y a que l'avocat du rappeur, Lance Lazzaro, qui s'est exprimé sur l'affaire. Il raconte que Tekashi a essayé de se défendre face à ses agresseurs, avant de finalement prendre la fuite. Seul au moment des faits, 6ix9ine n'avait aucun garde du corps, chose rare depuis ses multiples bad-buzz.