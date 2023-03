Eminem : son titre "Mockingbird" dépasse le milliard de streams

Le titre "Mockingbird" d'Eminem a franchi la barre du milliard de streams sur Spotify.

Le 14 mars 2023, Eminem a franchi la barre symbolique du milliard de vues sur Spotify avec sa chanson "Mockingbird" sortie en 2004. Comme le rappelle Chart Data, c'est la septième fois qu'il franchit ce record puisqu'il l'avait déjà atteint avec plusieurs titres comme "Godzilla" en feat avec Juice WRLD, "Without Me", "The Real Slim Shady", "Till I Collapse" et "Love the Way You Lie" avec Rihanna. Considéré comme titre "le moins offensant jamais écrit par Eminem" selon Genius, ce son est une déclaration d'amour du rappeur envers ses filles et son ex-femme Kim.

🏆 Le morceau « Mockingbird » d’Eminem a dépassé le MILLIARD de streams sur Spotify !



C’est sa 7ème chanson à franchir ce palier 🤯 pic.twitter.com/1mXWXTUUMI — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) March 15, 2023

Pour rappel, The Slim Shady avait rencontré la jeune femme lorsqu'il était adolescent puisqu'elle avait été placée chez sa mère. A 16 ans, ils se mettent en couple puis deviennent parents d'Hailie en 1995. Eminem a également adopté sa nièce Ailina ainsi que Whitney, une fille de Kim née d'une autre union. Malheureusement, la violence et la jalousie de Kim mettent très vite à mal leur relation et le couple décide de se séparer.

🚨 Eminem dépasse Drake et devient le rappeur le plus écouté dans le monde sur Spotify !



25 ans de carrière et toujours au TOP 👏🏼 pic.twitter.com/naXv33dhMa — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) March 13, 2023

Dans le titre "Mockingbird", le rappeur explique à ses filles combien il les aime mais aussi à quel point il regrette de n'avoir pu s'occuper d'elles en raison de sa carrière. "Papa est toujours sur le départ, Maman est toujours dans les journaux, Peut-être qu'un jour nous nous réveillerons et cela n'aura été simplement qu'un rêve, Papa est là pour t'aider à traverser la nuit..." rappe l'artiste, évoquant ses nombreuses tournées à travers le monde et ses absences. Des regrets amers pour Eminem qui rappelle néanmoins à sa fille qu'elle a "toujours" été "dans ses prières". Un son qui dévoile toute la fragilité et toute la sensibilité du rappeur.