Eminem est l'artiste le plus visionné sur YouTube en 2022 !

Après plus de 30 ans de carrière...

Nouvelle année et nouveau record pour Eminem qui devient, pour la deuxième année consécutive, l'artiste ayant cumulé le plus grand nombre de vues en 2022 sur Spotify.

Marshall Bruce Mathers III de son vrai nom marque l’histoire du rap game US un peu plus chaque année et ça, depuis plusieurs décennies. Le succès du rap god est indéniable et il ne se passe pas une année, sans qu’il ne batte un record. Dernièrement, il a battu un record avec le morceau "Till I collapse" en feat avec Nate Dogg, six de ses morceaux ont dépassé le milliard de streams sur Spotify et comment ne pas mentionner son intronisation au Rock & Roll Hall of Fame.

Vous l’aurez compris, Eminem est un monstre égalé par peu de personnes, même si certains, à l’instar de Dababy, pensent avoir atteint son niveau. La preuve en est, selon le média Hip-Hop All Day, Slim Shady est le rappeur le plus visionné sur Youtube ajoutant plus de 5 milliards de vues supplémentaires à son palmarès. Ce qui est d’autant plus incroyable, c’est que l’artiste de 50 ans n’a sorti aucun album depuis 2020 et qu’il dominait déjà ce classement en 2021 avec 4,4 milliards de vues. Il arrive donc une nouvelle fois à la première place juste devant Doja Cat et Drake à la troisième place.

Rappers w/ the most YouTube views for ALL of 2022 📈



5.1b - Eminem

3.0b - Doja Cat

2.9b - Drake

2.9b - NBA Youngboy

2.1b - Lil Baby

1.9b - Future

1.9b - Lil Nas

1.8b - Juice WRLD

1.8b - Nicki Minaj

1.8b - 50 Cent

1.6b - Lil Durk

1.6b - XXXTentacion

1.6b - Kanye West



Avec plus de 30 années de carrière à son actif malgré une concurrence de plus en plus rude, la perf’ est tout de même impressionnante. De plus, celui qui ne fera pas de suite au classique 8 Mile, s’est aussi imposé sur Spotify en arrivant troisième au classement des rappeurs les plus streamés en 2022 sur la plateforme, avec 7 milliards d’écoutes. On le répète, en n’ayant sorti aucun projet ces deux dernières années !

Le Rap God porte bien son nom.