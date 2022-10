Eminem de nouveau milliardaire

Grâce au morceau "Godzilla".

C'est déjà un fait établi depuis longtemps, Eminem est l'un des rappeurs américains détenant le plus de records de ventes et streams. Et ce n'est pas près de se finir, puisqu'un tout nouvel exploit s'est rajouté hier à sa liste déjà bien remplie.

Eminem marque à nouveau l'histoire. Encore une fois, le rappeur de Detroit a ajouté l'un de ses morceaux dans le cercle très fermé du Billions Club de Spotify, soit les titres cumulant plus d'un milliard de streams. Et cette fois, c'est avec son morceau "Godzilla" en connexion avec Juice Wrld, un titre sorti en 2020 sur son onzième album "Music to Be Murdered By".

C'est la sixième fois qu'Eminem réussit cet exploit, après "Love the way you lie" en juillet, "The Real Slim Shady" en juin, ou encore "Without Me" en janvier. C'est d'ailleurs la toute première fois qu'il franchit ce cap avec un morceau aussi récent. Une belle récompense pour ce single qui est aussi connu pour avoir battu le record du monde du couplet le plus rapide. Selon Genius, Eminem parvient à sortir 10,65 syllabes et 7,23 mots par seconde. Une performance impressionnante de la part du Rap God !