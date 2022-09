Eminem veut toujours être "le meilleur rappeur"

Son esprit de compétition est toujours vif.

Dans son long entretien avec XXL, Eminem n'a pas uniquement évoqué son rapport à la drogue et de la façon dont il a plongé jusqu'à l'overdose. Il a aussi longuement parler de musique. Et même s'il est conscient de la qualité des rappeurs d'aujourd'hui, son but reste le même que lorsqu'il était à son prime : il veut rester le meilleur. Point barre. C'est aussi dans cette optique qu'il a changé son processus d'écriture et de création au cours des années expliquant qu'il est passé du stade où il notait des idées sur un bout de papier à l'écriture de mesures "utilisables" qui lui permettaient de rester dans l'actualité.

"Parfois, j'aimerais pouvoir retrouver cette liberté. Au début de ma carrière, j'avais l'impression d'avoir une toile vierge sur laquelle je pouvais peindre ce que je voulais. Je me disais : je n'ai pas fait de chansons sur ça, ça ou ça. Je peux faire une chanson sur tel ou tel sujet. Et puis, plus tu peins sur cette toile, plus tu te rends compte que tu as fait une chanson sur tous les sujets auxquels tu avais pensé. Alors, j'ai commencé à rentrer dans ma tête."

Ensuite, il a réfléchi sur son statut et sur la concurrence assénant :

"Si j'avais le choix entre être le meilleur rappeur ou faire les meilleurs albums, je préférerais être le meilleur rappeur. C'est comme ça que je rappe pour être le meilleur rappeur. Évidemment, tout cela est subjectif et tout le monde a ses rappeurs préférés, mais dans ma tête, je préférerais faire ça plutôt que de simplement faire de bonnes chansons."

Un "rôle" qu'il veut toujours avoir dans le paysage hip-hop d'aujourd'hui.

"Mon rôle c'est de continuer à essayer d'être le meilleur. C'est ce que je veux ressentir à l'intérieur. Mais je ne peux pas le faire avant d'écouter ce que J. Cole a fait ou ce que Kendrick vient de sortir. Je ne veux pas être emporter dans le tout-venant. Je veux que tout le monde continue de savoir qui je suis. Comme je l'ai déjà dit : "Ils rappent pour être les meilleurs rappeurs". Quand j'entends des trucs incroyables, je me dis, je ne suis pas le meilleur rappeur du moment ! Alors je me lève et je me remets au travail. Je veux faire des choses que personne ne pourra jamais surpasser. Rapper à un niveau que personne d'autre ne pourra atteindre. Encore une fois, c'est subjectif et chaque rappeur veut être le meilleur. Donc j'attends de la jeune génération qu'elle me pousse [...] J'aime toujours rapper, cela a toujours été la chose la plus importante pour moi. J'ai toujours du plaisir à écrire. J'aime regarder et écouter les rappeurs dont je viens de parler et me dire : OK laissez-moi voir si je peux faire quelque chose de mieux. Et à chaque fois que les meilleurs rappeurs sortent un album, cela change le paysage du game. C'est le cas pour moi et je me dis que j'ai aussi besoin de pouvoir rapper comme ça. Parce que si je ne le fais pas, quelqu'un va arriver et me laver."

Quand une telle légende réfléchit de façon aussi humble et aussi compétitive, on se tait et on écoute la leçon...