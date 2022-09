Eminem se livre comme jamais à XXL sur sa dépendance à la drogue

Le fait qu'il soit un rappeur blanc à succès a aussi joué un rôle. La drogue lui permettait de dresser des barrages face aux insultes et aux menaces.

"J'expérimentais. À l'époque, tu partais en tournée et les gens te donnaient de la drogue gratuitement. Je l'ai géré pendant un petit moment. Et puis c'est devenu trop, je ne savais pas comment arrêter, j'aimais trop ça. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à lutter contre la dépendance. Je sentais qu'il se passait des choses à l'intérieur de mois. Je l'ai minimisé et je l'ai caché jusqu'à ce que cela devienne vraiment mauvais. Je prenais un médicament qui me déconnectait de la réalité et ça se voyait sur moi, c'est à ce moment-là que les gens ont su. Ils se sont dit : 'il est foutu'".

Avec le recul, il s'est rendu compte que la mort de son ami Proof en 2006 l'avait plongé au fond du gouffre.