Eminem revient sur son overdose qui aurait pu lui être fatale

"Je suis devenu un p*tain de hamster. Je faisais plus de 27 kilomètres par jour sur un tapis de course. Je me levais le matin et avant d’aller au studio, je courais plus de 13 kilomètres en une heure. Ensuite, je rentrais chez moi et je courais encore 13 kilomètres. J’ai commencé à développer un trouble obsessionnel compulsif : je voulais absolument brûler 2 000 calories par jour, et j’ai fini par peser 67 kilos..."