Eminem décrypte son fast flow sur le morceau "Rap God"

Lors d'une interview, Eminem a donné plus de détails sur "Rap God", le morceau qui lui a valu une récompense du Guinness Record.

Inutile de présenter Eminem, le rappeur aux multiples records et aux morceaux légendaires. Il a réussi à se créer une vraie place en tant que légende, à juste titre quand on repense à ses couplets tous plus techniques les uns que les autres. Lors d'une interview pour Shade 45, le rappeur de Detroit est revenu sur un des titres qui a justement contribué à sa légende, le fameux morceau "Rap God" qui dure plus de 6 minutes avec plus de 6 mots par secondes...

Le titre ayant dépassé le milliard de vues sur YouTube a une réelle histoire au-delà du record de mots utilisés par seconde, il s'agit d'un hommage à J.J Fad et son le morceau "Supersonic".

"Pour une raison quelconque, “summa-lumma, dooma-lumma” est resté un jour dans ma tête. Et je n’arrêtais pas de répéter la phrase “summa-lumma, dooma-lumma, summa-lumma, dooma-lumma”. Ça rime avec beaucoup de trucs. C’est une sorte de cascade. (...) Quand tu rappes, tu te dois d’avoir des mots qui marquent à chaque fois. Sinon, ça va être bâclé et sonner comme de la merde. Ça m’a simplement conduit à la phrase suivante et à la phrase suivante."

Eminem ne s'est pas rendu compte qu'il écrivait autant et c'est après avoir écouté le morceau en entier qu'il s'est apparemment rendu compte de sa durée... 6 minutes !

“Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté de compter les mesures. Le beat était tellement fou quand je l'ai entendu pour la première fois. Ça m'a juste donné envie d'écrire."

Il a expliqué que lors de sa session studio, il n'était même pas sûr de pouvoir placer toutes ses rimes :

"A la première prise, j’en ai fait la moitié. Et je me suis dit : “D’accord, cool, je peux le faire. Maintenant, laissez-moi me concentrer sur la meilleure façon possible de le dire".

Eminem a expliqué également qu'il avait prévu le morceau pour performer, ce qui peut paraître très difficile à faire étant donné le débit mais il l'a pourtant réussi avec brio lors des YouTube Music Awards.

"À chaque fois que je fais quelque chose comme ça, je m’assure que je peux le faire sur scène. Parce que je garde toujours à l’esprit que je devrais le faire en direct. Donc je ne peux pas tricher au studio. Je dois être capable de le dire réellement."