Eminem et Nate Dogg battent un record avec “Till I Collapse"

Des chiffres fous pour un morceau qui n'a jamais été un single.

Eminem et le regretté Nate Dogg vient de battre un nouveau record sur Spotify avec leur collaboration d'il y a 20 ans, "Till I Collapse". Chart Data vient en effet d'annoncer que le titre a franchi la barre des 1,5 milliard de streams sur la plateforme ce qui en fait le non-single le plus streamé de l'histoire. Car oui, ce titre n'a jamais été travaillé comme un single. Il n'a jamais eu le droit à un clip et il n'a quasiment pas eu de rotations à la radio. Surtout, c'est devenu un hit alors qu'il figure sur un des albums classiques d'Eminem, "The Eminem Show", qui contient des tubes imparables comme "Cleanin' Out My Closet", "Without Me" et "Sing For the Moment". En 2012 – une décennie après sa sortie et un an après le décès de Nate Dogg – la chanson a été certifiée double platine par la Recording Industry of America (RIAA). Et juste avant le 20e anniversaire officiel de la chanson un plus tôt cette année, elle a été certifiée platine pour la huitième fois...