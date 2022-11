DaBaby pense être aussi bon que J. Cole, Eminem ou Kendrick Lamar

DaBaby n'est pas étouffé par la modestie. On ne le découvre pas et il a sans doute raison, il faut beaucoup d'ego pour être une star et un artiste à part. Et lui n'a peur ni de le dire, ni de l'assumer. Alors, dans une interview récente dans l'émission "My Expert Opinion" de Math Hoffa, il a déclaré qu'il était du même calibre que J. Cole, Eminem ou encore Kendrick Lamar. Il a expliqué qu'il évitait de rapper sur les aspects négatifs de sa vie parce que c'est un aspect qu'il ne voulait pas exploiter dans sa musique, mais que s'il le faisait, il serait largement aussi bon que les rappeurs dont on a évoqué le nom.

Il a poursuivi en disant qu'il était dans le "business de la musique" et que sa musique répondait à tout ce que ses fans ressentaient en ce moment.

On notera que ce n'est pas la première fois que Baby fait une telle déclaration. En février, quelques minutes avant son freestyle au "LA Leakers", il avait déclaré quelque chose de similaire aux animateurs, Justin Credible et DJ Sour Milk.

Dans un freestyle sur HOT97, il avait rappé sur son niveau à égalité avec 50 Cent, Will Smith et même 2Pac.

“Try to turn me into a popstar forgetting that Imma pop off on any n-gga/ Try me, I’m gonna make it hotter than hot sauce on Billboard with them young n-ggas still sitting outside my opp house, I’m the only one with the most to lose but the first one to let the shots off.”