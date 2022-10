DaBaby balance le prix d'un feat avec Lil Baby, Tory Lanez, Boosie Badazz

Pas sûr que les gars apprécient...

S'il ya bien un fantasme qui alimente les conversations des gens qui sont dans le milieu du rap, c'est le montant du fameux "cachet", versé ou non aux rappeurs qu'on invite sur son album. Si la pratique en France reste encore peu répandue (même si ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le croit), c'est surtout aux States que cette démarche prend tout son sens. Avec des couplets qui peuvent par exemple s'élever à 300 000 dollars. Récemment, c'est DaBaby qui a décidé de dévoiler un peu plus les coulisses du game.

Il a notamment dévoilé le prix qu'il a payé pour certains de ses featurings au début de sa carrière. Invité par BigBoyTV pour parler de son dernier projet "Baby on Baby 2", la discussion a très vite tourné vers les sommes dépensées pour les feats. DaBaby s'est montré complètement transparent à ce sujet, en déclarant qu'il avait payé Boosie Badazz "15 000 $, et 8 000 de plus pour le deuxième morceau". Il enchaîne en disant "J'ai payé Tory Lanez 10 000 $, pour un son que je n'ai jamais sorti. Un morceau appelé 'Squad Goals' ".

Il termine en dévoilant : "J'ai payé Lil Baby 10 000 $ pour un son appelé 'Today' ". De belles sommes déboursées par DaBaby donc, mais en dessous de ce à quoi on pourrait s'attendre. Notamment pour Lil Baby, dont le prix du couplet se situe aujourd'hui plutôt vers 300 000 $ que 10 000. Le rappeur déclare également que Yo Gotti lui avait fait un couplet gratuit, un vrai cadeau. Il affirme qu'il ne regrette pas d'avoir payé, pour aucun des artistes mentionnés.

Une transparence inhabituelle dans le rap game US.