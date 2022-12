Drake annonce une tournée pour 2023

Soit cinq ans après la dernière !

Bonne nouvelle pour les fans de Drake, qui a annoncé une tournée pour 2023. Lors d’un live, le rappeur a partagé son excitation de repartir sur les routes, plusieurs années après le "Drake & The Three Migos Live Tour".

Ces dernières années ont été particulièrement chargées musicalement parlant, pour Drizzy. Ce dernier a été très productif et a gâté ses fans de plusieurs projets notamment avec la mixtape "Dark Lane Demo Tapes" en 2020, l’EP "Scary Hours 2" ainsi que l’album "Certified Lover Boy" en 2021. Sans oublier son projet "Honestly, Nevermind" en 2022 et plus récemment, "Her Loss" avec 21 Savage qui est l’album commun le plus streamé de tous les temps. Vous l’aurez compris, Drake n’a pas chômé.

Cependant, même s’il fait partie des artistes les plus écoutés sur Spotify en 2022, Drake n’a pas pu présenter toute cette nouvelle musique en tournée et compte bien se rattraper. Invité sur le site de pari Stake pour un live stream, l'artiste a annoncé partir en tournée en 2023 ! Lorsque l’interviewer, Roshtein lui a demandé ce qu’il attendait le plus pour la nouvelle année, celui-ci a répondu :

"La tournée. Ah mec, j’ai trop hâte. Tu sais, c’est dommage parce que la dernière fois j’étais en répétition pour plusieurs jours et des shows ont été reportés. Mais oui, mec, je suis vraiment pressé de partir. Tu vois, c’est une chose de créer de la musique, mais la jouer vraiment [en live], c’est une des sensations les plus satisfaisantes".

Drake going on tour in 2023 👀 pic.twitter.com/GPJoCcGfhN — Complex Music (@ComplexMusic) December 17, 2022

Le Certified Lover Boy a donc hâte de partir en tournée et il en est certainement de même pour toute sa fan base. Il faut dire que sa dernière remonte à 2018 lors du "Drake & The Three Migos Live Tour".

Lorsque l’artiste évoque l’annulation de plusieurs concerts, il fait ici notamment référence à sa date à l’Apollo Theater de New-York. Initialement prévu le 11 novembre dernier, le show a été décalé une première fois, dû aux obsèques de Takeoff, avant d’être à nouveau reporté. Annoncé pour deux dates (les 8 et 9 décembre), il a finalement été programmé pour les 21 et 22 janvier 2023. Avec tout ça, on comprend sa hâte d’entamer une tournée digne de ce nom !