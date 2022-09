Rihanna sera la vedette du show de la mi-temps du prochain Superbowl

Un retour sur scène digne de Riri !

Rihanna et la NFL l’ont annoncé, c’est la chanteuse de 34 ans qui assurera le half-time show de la finale du Superbowl 2023. Une bonne nouvelle pour ses fans qui attendaient ce genre d’annonce depuis des années.

La finale du Superbowl est une tradition aux États-Unis. Pour beaucoup d’américains, il ne s’agit pas seulement d’une finale de football américain, mais aussi un moment à partager en famille autour d’un bon repas. Le show de la mi-temps est donc devenu un événement mythique, presque aussi important que le match en lui-même. Il faut dire qu’il s’agit de l’événement le plus regardé à la télévision. Au fil des années, d’immenses stars ont eu l’opportunité d’assurer ce show telles que Michael Jackson, Janet Jackson (le monde s’en souvient encore), Beyoncé, Lady Gaga, The Weeknd ou encore Jennifer Lopez et Shakira.

Après de multiples rumeurs, c’est désormais officiel, Rihanna a été choisie pour performer lors du prochain Superbowl. La toute nouvelle maman a été choisie pour se produire lors du show de la mi-temps, qui aura lieu le 12 février prochain à Glendale dans l’Arizona. Elle succède donc à Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar et 50 Cent qui ont mis le feu lors de la finale 2022, regardée par plus de 120 millions de personnes à travers le monde.

Une nouvelle qui a eu l’effet d’une bombe, comme tout ce qui concerne la milliardaire. En effet, cette dernière a posté sur Instagram une photo de sa main tenant un ballon de football américain et les likes ont fusé, atteignant le million de j'aime en même pas une heure. La nouvelle a ensuite été confirmé par la NFL. Rihanna fera donc son retour sur scène de la meilleure manière qu’il soit. Après des années d’absences de la scène musicale (en solo), elle nous prépare un retour en force !