Tiakola est totalement validé par Kylian Mbappé

La Mélo a touché le joueur du PSG.

Tiakola poursuit sa fulgurante ascension. Le chanteur, qui fait désormais partie des artistes incontournables de la nouvelle génération, a même reçu la validation d’un champion du monde, Kylian Mbappé.

Si aux États-Unis la connexion entre le rap us et le basket a toujours été forte, en France, c’est principalement avec le monde footballistique que le rap est lié. Certes, il s’agit du sport le plus populaire en France, mais, on ne compte plus le nombre le nombre de joueurs français qui ont clamé haut et fort leur amour pour le rap, au fil des années. Sans parler de ceux très proches de certains athlètes ou encore des musiques faisant référence à certains joueurs et vice-versa. Récemment, c’est Kylian Mbappé qui s’est exprimé sur le sujet. S’il cité Diam’s pour dénoncer les violences policières il y a quelques années, aujourd’hui il écoute Tiakola pour se détendre.

Dans un extrait de la série YouTube "No Comment", sur les coulisses du Paris Saint-Germain, le jeune joueur a été surpris en train de chanter "Gasolina", titre phare du premier album de Tiako, "Mélo", certifié disque d’or. Comme les 20 millions de personnes qui ont vu le clip sur YouTube ou les 25 millions qui l’ont streamé sur Spotify, le footballeur a été conquis par la connexion entre Rsko et l’ancien membre de 4Keus. Dans une interview pour le Wall Street Journal, il l’a d’ailleurs confirmé en citant Tiakola parmi ses artistes du moment. Il disait :

"Il y a un chanteur français que j’écoute souvent, c’est Tiakola. Il me met dans un bon mood. J’ai beaucoup de ses musiques de lui dans mon téléphone. J'écoute beaucoup ses sons".

Une déclaration qui a certainement dû faire plaisir au principal concerné, qui a repartagé la séquence sur ses réseaux.