Beyoncé : découvrez le tracklisting de "Renaissance"

Rendez-vous vendredi 29 juillet prochain !

Beyoncé a enfin dévoilé la tracklist de son septième album studio tant attendu. La star du RnB, lauréate de plusieurs Grammys a révélé le tracklisting de “Renaissance” dans l’une de ses Instagram stories le mercredi 20 juillet, neuf jours avant la sortie officielle de l’album.



Les 16 titres de l'album incluent son dernier single, "Break My Soul", que Queen Bey a sorti il y a un mois de ça (20 juin 2022). La tracklist arrive juste après que B ait révélé la cover de son nouveau projet. Elle en a profité pour expliquer un peu plus ce que le projet signifie pour elle dans la légende de sa publication Instagram, où elle a partagé la pochette.

"La création de cet album m'a permis de rêver et de trouver une évasion à une époque effrayante pour le monde. Cela m'a permis de me sentir libre et aventureuse à une époque où rien d'autre ne bougeait. Mon intention était de créer un lieu sûr, un lieu sans jugement. Un endroit où il faut être libre de perfectionnisme et de réflexion excessive. Un endroit pour crier, se libérer, ressentir la liberté. Ce fut un beau voyage d'exploration. J'espère que vous trouverez de la joie dans cette musique. J'espère que cela vous incitera à lâcher prise. Ha! Et de vous sentir autant unique, forte et sexy que vous l'êtes.”

Tracklist de "RENAISSANCE” :

1. I’M THAT GIRL

2. COZY

3. ALIEN SUPERSTAR

4. CUFF IT

5. ENERGY

6. BREAK MY SOUL

7. CHURCH GIRL

8. PLASTIC OFF THE SOFA

9. VIRGO’S GROOVE

10. MOVE

11. HEATED

12. THIQUE

13. ALL UP IN YOUR MIND

14. AMERICA HAS A PROBLEM

15. PURE/HONEY

16. SUMMER RENAISSANCE