Beyoncé débarque sur TikTok !

La trend a déjà été lancée.

Beyoncé a enfin fait sa grande arrivée sur TikTok et elle l'a fait avec un peu d'aide d'une autre superstar, récente lauréate d'un Grammy.

Après avoir rejoint la plateforme en décembre dernier, Yoncé a publié son premier TikTok ce jeudi 14 juillet, partageant une compilation de fans dansant et voguant sur son dernier single "BREAK MY SOUL".

Le montage de 62 secondes comprend un extrait de Cardi B, qui chante avec insistance les paroles "in case you forgot how we act outside!" Le clip provient de l'un des récents live Instagram de la rappeuse du Bronx.

Beyoncé a laissé un vrai message dans la légende de son Tiktok.

"Vous voir tous lâcher le wiggle m'a rendu si heureuse! Merci beaucoup pour tout l'amour que vous portez à BREAK MY SOUL ! – Avec Amour B — #RENAISSANCE #BREAKMYSOUL."

Le premier TikTok de Bey compte déjà plus de 460 000 likes et 13 500 commentaires, tandis que son compte TikTok a attiré plus de 3,5 millions de followers.



La vidéo tombe pile au moment de l'annonce de la sortie de l'intégralité du catalogue de Mme Carter sur plateforme, selon Variety. Les utilisateurs de TikTok peuvent utiliser ses chansons comme toile de fond pour leurs créations, y compris des tubes tels que "Halo", "Single Ladies" et "Break My Soul" susmentionné.

TikTok pourrait s'avérer être un outil utile pour Beyoncé, alors qu'elle se prépare à sortir son septième album studio nommé “Renaissance” le 29 juillet. La suite, très attendue, de "Lemonade" de 2016.