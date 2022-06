Beyoncé : déouvrez son nouveau single "Break My Soul"

Le premier extrait de son album à venir : "Renaissance".

On ne sait pas si Drake et Beyoncé se sont concertés avant de sortir des sons inédits mais force est de constater que le nouveau single de Beyoncé, "Break My Soul", premier extrait de son album "Renaissance" attendu pour le 19 juillet possède des caractéristiques communes avec les derniers morceaux du Canadien. Ambiance electro, un je-ne-sais-quoi de nostalgique et d'influences des années 90, Queen B. sample en effet un extrait du morceau "Show Me Love" de Robin S sorti en 1993 et des voix pitchées du chanteur de dancehall Big Freedia. L'idée sous-jacente est assez claire : nous faire danser tout l'été. En tout cas, cela donne clairement le ton pour l'album de son come-back. La tension monte !