Lil Uzi Vert a déposé un aperçu de son prochain EP "Red & White"

"Space Cadet" est disponible sur Soundcloud !

Samedi 16 juillet, Lil Uzi Vert a surpris ses followers de longue date avec la sortie d'une exclusivité sur SoundCloud, "Space Cadet", issu de son prochain opus "Red & White". Le rappeur du label Generation Now a laissé entendre que ce projet est "à son propre niveau" et qu'il est même au-delà de toute croyance.



“Red & White” est le premier véritable projet d'Uzi depuis l'album en collaboration avec Future “Pluto X Baby Pluto” de 2020 et son premier effort solo depuis "LUV Vs. The World 2", qui a doublé comme l'édition de luxe de son album 2020 “Eternal Atake”.

Bien qu'il ait fait ses débuts à la première place du classement Billboard 200 et qu'il ait présenté les singles à succès "Baby Pluto", "Futsal Shuffle 2020" et "That Way", Vert a longtemps critiqué “Eternal Atake”. Dans une interview avec W Magazine, Uzi a expliqué en détail comment il a dû refaire l'album après que tout le matériel original ait fuité sur Internet.

"Toute ma musique pour Eternal Atake a été divulguée, j'ai donc dû la refaire. Elle n'a pas atteint son plein potentiel - je savais juste que ce n'était pas le son que je recherchais. Disons simplement qu'Eternal Atake, pour un autre artiste, aurait été vraiment bien, parce que c'était super stupide pour que tout le monde puisse en profiter, mais ce n'est pas mon talent artistique.”

La montée en puissance de “Red & White” intervient alors qu'Uzi continue de teaser les fans avec son album tant attendu “P!NK”. Auparavant teasé sous le nom de "The Pink Tape", le prochain effort complet d'Uzi a été bricolé sous de nombreuses formes. Le projet devait initialement être publié à Halloween dernier, mais a subi de multiples revers et retards.

"Il passe par son processus de mixage en ce moment. La dernière fois que j'ai sorti un album, ça s'est très bien passé. C'était en fait mon album le plus vendu, mais c'était expérimental sur la partie mixage, pas sur la musique elle-même. Alors cette fois, je suis allé expérimental avec la musique et traditionnel avec le mixage.”

"Je me sens vraiment bien à ce sujet. D'habitude, je me gonfle même si je ne me sens pas vraiment bien, et je me dis " oh ça y est. " [Je fais ça] juste pour me donner un coup de pouce supplémentaire, mais cette fois, j'ai vraiment je pense que c'est ça.”



Écoutez le nouveau morceau de Lil Uzi Vert "Space Cadet" ci-dessous :