Lil Uzi Vert veut se bagarrer, mais sa copine le retient

Les gangsta ça n'est plus ce que c'était...

Même si de nombreux rappeurs ont emprunté les codes vestimentaires (et parfois également musicaux) issus directement de la culture rock, ils n'ont pour autant pas renié tout le côté gangsta / thug issu du rap US. Ainsi, des artistes comme XXX Tentacion ont eu une attitude extrêmement gangsta, n'hésitant pas à se bagarrer souvent, malgré un "emo-rap" qui aurait pu le faire passer pour quelqu'un de fragile / sensible. Récemment, c'est Lil Uzi Vert qui a senti l'esprit bagarreur de Tupac monter en lui, mais ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu...

Le rappeur était en effet tranquillement en train de faire du shopping dans une boutique de luxe à New-York. Sauf qu'un passant, qui se fait appeler Guapo Sensei The God, a visiblement essayé de provoquer Lil Uzi Vert oralement. Certaines rumeurs parlent d'une photo refusée par Lil Uzi à Guapo et ses potes (qui étaient 3 apparemment selon la presse US), ce qui aurait déclenché l'hostilité des fans éconduits. Après plusieurs provocations, la star a cédé à la colère.

Lil Uzi Vert tried fighting a fan today‼️???? pic.twitter.com/HvTDoaFnlQ — RapTV (@raptvcom) December 25, 2021

Lil Uzi Vert s'est alors dirigé droit vers Guapo, en train de filmer et de provoquer. Il a certainement l'envie de lui en coller une belle sauf que... il est intercepté par la femme qui l'accompagne. On ne sait pas s'il s'agit de sa girlfriend ou d'une amie, mais elle s'est en tout cas interposée de manière énergique et a réussi à éviter la baston, aidée par un membre de la sécurité. La morale de cette histoire : il ne faut apparemment pas trop provoque Lil Uzi, il a le sang chaud, même s'il n'a pas l'air très puissant... Il a peut être voulu essayer ses nouveaux muscles !