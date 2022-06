Maes annonce la création d'un nouveau label : Omerta Records

Et commence déjà à teaser son arrivée.

La dernière action de Maes sur ses réseaux sociaux fait réagir. Le rappeur a laissé entendre qu’une nouvelle structure pourrait bientôt voir le jour, un label nommé Omerta Records, créé par ses soins.

Les choses semblent s’arranger pour le Sevranais, lui qui a eu une période pour le moins compliquée dirons-nous. En effet, entre sa séparation avec le label Les Derniers Salopards, sa fuite à Dubaï après ses problèmes à Sevran, l’annulation de sa tournée et son clash avec Booba, ces derniers mois n’ont pas été de tout repos pour l’artiste de 27 ans. Cependant, cette époque semble être désormais révolue puisque Maes a de la nouveauté qui arrive !

Il n’est pas question ici de sortie de single ou d’album, mais cela reste lié au domaine musical. Il y a quelques jours, l’interprète de "Pablo" avait effacé toutes ses publications avant de partager un lien vers une nouvelle page Instagram, celle d’un label nommé Omerta Records. S’il était d’abord resté mystérieux en commentant d’un simple "Soon" (ce qui veut dire "bientôt"), une photo du logo du label, partagée en story, il a publié le lundi 13 juin une vidéo promotionnelle d’Omerta Records. En d’autres termes, Maes a créé un label indépendant qui devrait prochainement voir le jour. Le tout nouveau papa a d’ailleurs légendé : "La vie continue". Une belle façon pour lui de prouver que malgré ses déboires, ses conflits et la rancoeur qu'il peut avoir envers ses anciens producteurs, il ne se laisse pas abattre, rebondit et effectivement, la vie continue.

On a hâte d’en savoir plus sur cette nouvelle structure.