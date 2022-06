Booba publie "Pablo" avec Maes

Une version inédite, pour le morceau à l'origine de leur "embrouille".

Alors que le tandem formé par Booba et Maes cartonnait chaque été, avec la sortie du tube estival qui accompagne toutes vos vacances, cette année, on n'a pas eu le droit à la sortie d'un hit entre les deux rappeurs. Et pour cause : B2O et Maes sont en embrouille depuis plusieurs mois désormais. Une embrouille qui a plusieurs causes, et qui est arrivée à un moment où le rappeur est rentré ouvertement en conflit avec ses producteurs, et plusieurs ex-collègues de Sevran, ville qu'il a dû fuire devant la tournure prise par les événements.

Pour ce qui est de l'embrouille entre Booba et Maes, le "froid" a commencé au moment de la polémique autour du morceau "Pablo". Un morceau qui était visiblement prévu pour être un featuring, publié par Maes, visiblement sans l'autorisation du Duc, qui a fait sauté le morceau avant de le republier lui-même, sur ses médias, cette fois sans Maes. Une pilule qui a eu du mal à passer mais aujourd'hui, Booba a décidé de publier un extrait sur Twitter dans lequel on retrouve les deux artistes en feat sur "Pablo".

Un morceau plutôt réussi, un peu plus calme et moins zumba que leurs dernières collaborations. On espère que les choses vont s'arranger entre Booba et Maes, et surtout que Maes va bientôt pouvoir rentrer chez lui, après les échanges de coups de feu qui ont précipité son départ en début d'année 2022.