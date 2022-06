Maes est papa de jumeaux !

Bonne nouvelle pour le Sevranais.

L'actualité de Maes est assez calme depuis les problèmes qui l'ont tenu éloigné de France plusieurs semaines alors qu'il était "interdit de séjour" à Sevran à cause de plusieurs embrouilles, dont une avec ses producteurs notamment. Cela l'avait notamment conduit dans un clash avec Booba alors que les deux rappeurs étaient proches depuis des années. Mais si on n'a eu que peu de nouvelles du rappeur se sevranais, c'est sans doute aussi parce qu'il attendait un heureux événement. Et aujourd'hui, il partage la bonne nouvelle dans sa story sur Instagram, il vient d'être le père de jumeaux, deux petits garçons dont on ne connaît pas encore le prénom puisque l'interprète de "Dybala" n'a donné que les initiales dans sa légende.

"Al HamdouliAllah, bienvenue au monde nos 2 garçons E & R."

La photo le montre au chevet de ses deux fils, tranquillement posés dans des lits comme on en trouve dans les hôpitaux. Les images précédentes semblent prouver qu'il est toujours à Dubaï, sans doute ses enfants sont-ils nés là-bas. Maes donnera peut-être d'autres précisions un peu plus tard.

Ce serait une bonne nouvelle pour Maes qui n'a pas croulé dessous depuis un certain. Il a dû quitter la France pour se mettre à l'abri en attendant que la situation se tasse. Il s'est embrouillé avec Booba avec qui il était pourtant en bons termes depuis des années, sa tournée a été tout simplement annulée tandis qu'un de ses projets est devenu introuvable sur les plateformes de streaming. L'arrivée de ses deux fils va lui remettre du baume au coeur.

Toute l'équipe de Générations lui adresse ses plus sincères félicitations !