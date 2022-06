Booba valide Soolking et Timal

Comme quoi le Duc ne fait pas que dans le clash.

Booba a tenu à féliciter Soolking qui sera, comme lui, sur le prochain album d'Uzi. Dans le même temps, il a également annoncé une collab avec Timal qu’il encense sur ses réseaux. B2O ne chôme pas !

Que ce soit dans le secteur musical ou dans le domaine des affaires, le rappeur de 45 ans est extrêmement productif. Malgré cela, il est beaucoup plus fréquent qu’il fasse la une de l’actualité pour ses provocations à répétition que pour le reste. Booba est réputé pour ses clashs et c’est comme ça. La récente suspension provisoire de son compte Twitter et son conflit avec Instagram en sont d’ailleurs des conséquences. Cependant, ces derniers jours c’est bien pour sa musique que Kopp fait parler de lui.

Alors même qu’il a surpris un bon nombre de ses followers en publiant sur ses réseaux le fameux titre "Pablo" en feat avec Maes, c’est aux côtés de deux autres artistes que l’on pourra prochainement retrouver Booba. En effet, il a tout d’abord annoncé sur Twitter sa participation à l’album de Uzi "Meilleur qu’hier", prévu pour le 24 juin. Il s’agit du deuxième projet du jeune rappeur du 77, un peu plus d’un an après son premier opus (certifié disque d’or), "Cœur abîmé". Un deuxième album qui comprend des featurings avec ISK, Oboy, Timal, Lynda, Soolking et donc Booba. Dans son annonce, ce dernier en a d’ailleurs profité pour teaser de la meilleure des manières le feat de Uzi et Soolking. Il disait : "Retrouvez Booba sur le deuxième album de Uzi le 24 juin. Le feat avec Soolking gros hit". L’utilisation de la troisième personne porte à croire que c'est un membre de son équipe qui a écrit le post, mais rien n’est certain. Quoi qu’il en soit, le Duc valide. Le chanteur l’a d’ailleurs remercié en publiant : "Merci et grosse force au frérot Uzi".

Merci 🙏🏻 et grosse force au frérot @OfficielUzi 🔥 https://t.co/3wivN18fl4 — soolking ( president ) (@Soolking) June 8, 2022

Mais, il n’y a pas qu’à Soolking et Uzi que Booba a donné de la force. Le lendemain, il a annoncé une autre collaboration, cette fois-ci avec Timal. Toujours sur Twitter, l’artiste (ou son community manager) a partagé un extrait vidéo de l'interprète de "La 15" légéndé : "Un feat entre Booba et Timal vient d’être enregistré". Aucune info supplémentaire n’a été communiquée, mais la nouvelle ravie déjà de nombreux fans qui attendaient cette première collaboration.

Un feat entre Booba et @timaltropchaud vient d’être enregistré 👀🚨🏴‍☠️ pic.twitter.com/h2nV1hfpMS — Booba (@booba) June 9, 2022

Il ne reste plus qu’à attendre patiemment.